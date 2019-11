Drei Verletzte : Pkw prallt auf Autobahn mit Lkw zusammen

Dinslaken Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

In der Nacht musste die Feuerwehr Dinslaken zu einem brennenden Pkw auf die Autobahn A 3 ausrücken. Das Fahrzeug war mit einem vorausfahrenden Lkw zusammengeprallt und in Brand geraten, wie die Wehr mitteilt. Die drei Insassen hatten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können und wurden zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst der Feuerwehr und zwei Notärzte versorgt. Die Feuerwehrleute löschten den brennenden Wagen und fingen auslaufende Betriebsmittel auf. Die zum Teil schwer verletzten Personen wurden durch die Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.