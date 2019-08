Alkohol am Steuer : Pkw-Fahrerin (21) prallt gegen Baum

Alkohol am Steuer

Dinslaken Ohne Führerschein, aber offensichtlich mit Alkohol im Blut hat eine 21-Jährige am Sonntagmorgen eine schweren Unfall gebaut.

Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinslaken hat am Sonntag gegen 5.15 Uhr auf der Gerhard-Malina-Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie war in Fahrtrichtung Hünxer Straße unterwegs. In einer Linkskurve, unmittelbar hinter der Unterführung, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 21-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Da sie nach Polizeiangaben das Kraftfahrzeug mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gefahren hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein besitzt die junge Frau nicht.