Herbst am Niederrhein Worauf man beim Pilze sammeln achten muss

So recht erklären kann es sich Ludwig Quecke nicht, warum in Wald und Flur derzeit so gut wie keine Speisepilze zu finden sind. Denn die Bedingungen – der Boden feucht, das Wetter warm – verhießen eigentlich einen ergiebigen Herbst. „September und Oktober sind normalerweise die besten Monate für Pilze“, weiß der Pilzexperte aus Dinslaken.