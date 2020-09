An der Emscher in Dinslaken : 37 Ahorn-Bäume werden wegen Krankheit gefällt

Dinslaken Die Rindenruß-Erkrankung hat sich unter Ahornbäumen an der Emscher in Dinslaken verbreitet. Ursache ist ein Pilz, der die Bäume schädigt und dessen Sporen sogar beim Menschen Beschwerden verursachen können.

37 Ahorn-Bäume an der Emscher in Dinslaken müssen gefällt werden, weil sie von der so genannten „Rindenruß-Erkrankung“ betroffen sind. Das teilt die Emscher-Genossenschaft mit. „Was in Köln und Düsseldorf schon seit 2019 die Grünflächenämter beschäftigt, hat inzwischen auch das westliche Emscher-Gebiet erreicht“, meldet die Organisation. Es handele es sich um eine neue Pilzkrankheit, die durch die vergangenen trocken-heißen Sommer begünstigt worden sei und nun vornehmlich heimische Ahorn-Arten bedrohe.

Einzelne Bäume fallen dem Pilz auch in Duisburg und Oberhausen zum Opfer: zwei Stück an der Kleinen Emscher in Duisburg, zwei am Handbach in Oberhausen. An der Emscher in Dinslaken hat die Krankheit nun aber richtig zugeschlagen. „Die befallenen Bäume zeigen welkende Triebe, Absterben der Krone, Schleimfluss am Stamm und ein Ablösen der Rinde mit schwarzen stäubenden Flächen darunter“, beschreibt die Emscher-Genossenschaft. „Namensgebend für den Pilz sind die zum Vorschein kommenden schwarzen Pilzsporen, die sich unter der Rinde ansammeln. Sie geben dem Stamm den Anschein, als wäre er mit Ruß überzogen.“ Diese Sporen verteilen sich im letzten Stadium der Pilzinfektion in der Luft, befallen weitere Bäume und können bei intensivem Kontakt auch Menschen beeinträchtigen. Sie könnten dann Atemwegsprobleme verursachen.