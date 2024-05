Pilotprojekt in Hünxe Heizen mit neuester Technik – so viel Energie wurde eingespart

Die Gemeindewerke Hünxe GmbH und die Gelsenwasser AG ziehen ein positives Fazit aus ihrem gemeinsamen Pilotprojekt zur energieeffizienten Beheizung der Karl-Vogels-Schule in Hünxe. Im Oktober 2023 wurden LoRaWAN-Heizkörperthermostate und CO 2 -Sensoren in der Schule installiert. Die innovative Technologie ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizkörper in Abhängigkeit von der Belegung.