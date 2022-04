Solarstrom-Förderung in Dinslaken : Wie man Sonnenstrom auf dem Balkon erzeugt

Mit einem Stecker-Solargerät lässt sich auf dem eigenen Balkon Strom erzeugen. Die kleinen Photovoltaiksysteme werden oft auch Mini-Solaranlagen, „Plug & Play“-Solaranlage oder Balkonmodule genannt, weil sie sich beispielsweise an die Balkonbrüstung montieren lassen. Foto: RP/Verbraucherzentrale NRW

Dinslaken Die Dinslakener UBV will in der Stadt Solarstrom vom Balkon fördern lassen. Doch was bringt die Maßnahme überhaupt? Kann man mit den kleinen Solarmodulen tatsächlich Geld sparen? Die Stadtwerke geben eindeutige Antworten.