Anrufe aus Manchester : Stadtwerke Dinslaken warnen: Betrüger greifen am Telefon Bankdaten ab

Stadtwerke Dinslaken warnen: Betrüger greifen am Telefon Bankdaten ab

Dinslaken Die Stadtwerke Dinslaken warnen ihre Kunden vor einer besonders aggressiven Art von Phishing. Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter des Energieversorgers aus.

Den Stadtwerken Dinslaken wird derzeit besonders aggressives Phishing am Telefon gemeldet. Ein angeblicher Mitarbeiter versucht, Vertragskonto-Nummern und Bankverbindungen in Erfahrung zu bringen. Die Nummer ist den Stadtwerken bekannt, es handelt sich um einen Anschluss in Manchester, der online von Betroffenen als „besonders gefährlich“ eingestuft wird. Die Stadtwerke Dinslaken raten bei derlei Anrufen grundsätzlich: Wenn möglich, die Nummer notieren, keinerlei Angaben machen, auflegen. Bei Anrufen aus dem Ausland, wie es bei dem nun gemeldeten Fällen, handelt es sich höchst wahrscheinlich um Betrugsversuche, diese sollten der Polizei zur Anzeige gebracht werden.