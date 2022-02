Unter Vollschutz: So arbeitet Katja Kieselbach im Isolationsraum mit Covid-Patienten. Mit dem gelben Overall über der Kleidung, Maske unter dem Gesichtsschild, Haube, zwei Paar Handschuhe übereinander. In den Händen hält sie eine verpackte Sauerstoffmaske. Foto: Zehrfeld