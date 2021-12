„Hengst des Jahres“ kommt aus Hünxe : Pferdezüchter Hermann Schult für Fidertanz ausgezeichnet

Hünxe Pferde-Züchter Hermann Schult aus Hünxe hat für den von ihm gezüchteten Hengst „Fidertanz“ die seltene und hohe Auszeichnung „Hengst des Jahres“ bekommen.

Pferde-Züchter Hermann Schult aus Hünxe hat für den von ihm gezüchteten Hengst „Fidertanz“ die seltene und hohe Auszeichnung „Hengst des Jahres“ bekommen. Vergeben wird diese Auszeichnung an Hengste deren Nachkommen überragende sportliche Erfolge erreichen konnten und dadurch die Vererbungsqualität des Hengstes darstellen.

Unter den insgesamt 55 gekörten Söhnen von Fidertanz haben es viele in den Kreis der internationalen Spitze gebracht. Über 1.000 eingetragene Turnierpferde stammen von ihm ab, somit hat er weltweiten Einfluss auf die Dressurpferdezucht. Mehrere seiner direkten Nachkommen waren sogar bei den letzten olympischen Spielen vertreten. Fidertanz selbst konnte auch sportliche Erfolge erzielen, so wurde er zum Beispiel 2005 Vizechampion beim Bundeschampionat und war vielfach erfolgreich im Grand Prix, einer der schwersten Dressurpferdeprüfungen. Landrat Ingo Brohl gratulierte Hermann Schult nun persönlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Die Hengststation Schult ist die erste Pferdezucht in NRW, die die Auszeichnung „Hengst des Jahres“ erhält. Jährlich wird nur ein Hengst als „Hengst des Jahres“ ausgezeichnet. Fidertanz befindet sich mittlerweile nicht mehr im Besitz der Hengststation Schult.