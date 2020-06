Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Dach für Dinslakener Gotteshaus : Pfarrkirche St. Vincentius wird saniert

Ein Teil der katholischen Kirche St. Vincentius ist eingerüstet. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Ein Teil des Gotteshauses in der Dinslakener Altstadt ist eingerüstet, denn notwendige Sanierungsarbeiten stehen an. Hauptgrund dafür sind altersbedingte Schäden an der Dachdeckung, die nicht mehr regendicht ist.