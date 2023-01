Künftig wird er in St. Peter in Recklinghausen mitarbeiten Pfarrer Josef Möller verlässt im Sommer seine Pfarrgemeinde

Er kündigte an, dass er sich am 4. Juni verabschieden wird. Danach werde er als Seelsorger in der Pfarrgemeinde St. Peter in Recklinghausen mitarbeiten. So wie Pfarrer Schoelen es in der Voerde Kirchengemeinde mache, will sich Möller dann verstärkt jenen Bereichen zuwenden, für die er vor 40 Jahren Priester geworden sei. Die Hoffnung und Freude des Evangeliums den Menschen nahezubringen waren für ihn nach eigener Aussage vor vier Jahrzehnten der Treibstoff, Priester zu werden. „Ich hoffe sehr, dass mir das in den vergangenen 18 Jahren neben der Leitung der Pfarrei in Voerde auch gelungen ist“, so Möller.