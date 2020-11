Evangelische Kirchengmeinde Drevenack : Pfarrer Joppien feierlich verabschiedet

Superintendent Thomas Brödenfeld (3.v.l.), einige Pfarrer aus benachbarten Gemeinden, einige Presbyter und die Drevenacker Pfarrerin Anke Bender (2.v.r.) begleiteten den scheidenden Pfarrer Helmut Joppien (vorne) zum Abschiedsgottesdienst in der Drevenacker Dorfkirche. Foto: Scheffler

Hünxe-Drevenack Nach 37-jähriger Tätigkeit feierte er am Samstagnachmittag ein letztes Mal einen Gottesdienst in der Drevenacker Dorfkirche. Empfangen wurde Helmut Joppien und die Gottesdienstbesucher vor der Kirche vom Posaunenchor.

Das Coronavirus konnte die Drevenacker am Samstagnachmittag nicht davon abhalten, mit ihrem Pfarrer Helmut Joppien am Ende seiner 37-jährigen Tätigkeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack zum letzten Mal einen festlichen Gottesdienst zu feiern. Vor dem Gottesdienst brachte der von Waltraud Sommer geleitete Posaunenchor Drevenack den vor der Kirche sich versammelnden Gottesdienstbesuchern ein musikalisches Ständchen.

Superintendent Thomas Brödenfeld, die Drevenacker Pfarrerin Anke Bender, einige Pfarrer aus benachbarten Gemeinden und einige Presbyter begleiteten Joppien vom Eingang der Dorfkirche zum Altar, vorbei an Bänken, die wegen verschärfter Corona-Auflagen nur zu einem Drittel gefüllt waren von Masken tragenden Freunden, Wegbegleitern und Vertretern der kirchlichen Gruppen. Für die musikalische Untermalung des Gottesdienstes sorgten der Organist Marco Rohde, die Drevenacker Sängerin Julia Lange und das „Trio Schneider“ aus Brünen und Bocholt.

INFO Joppien – dienstältester Pfarrer der Gemeinde Als dienstältester Pfarrer der Nachkriegszeit geht Helmut Joppien mit seinen 37 Dienstjahren in die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack ein. Seit dem 14. Jahrhundert hat es in Drevenack nur einen Pfarrer gegeben, der länger im Dienst war. Samuel Gottlieb Schlitte begann im Jahre 1717 seinen 41-jährigen Dienst in der Drevenacker Kirchengemeinde.

Nach dem gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnis und Joppiens Predigt zum Psalm 42 übernahm Thomas Brödenfeld die Entpflichtung des scheidenden Pfarrers Joppien. In seiner einleitenden Ansprache erinnerte Brödenfeld anhand von Auszügen aus der Personalakte an wichtige Lebensstationen Joppiens, der im Jahre 1958 im westfälischen Dorsten geboren wurde und auf dem Hof seiner Großeltern in Gahlen-Besten aufwuchs, wo er mit den Menschen und deren Lebensgewohnheiten im niederrheinisch-westfälischen Grenzraum vertraut wurde. Einen Teil seiner Schulzeit und den Beginn seines Theologiestudiums erlebte Joppien in Wuppertal. Nach Beendigung des Studiums in Bonn arbeitete er ein halbes Jahr lang in Israel, bevor er nach Wuppertal zurückkehrte. Dort verbrachte er sein Vikariat, die Vorbereitungszeit aufs Pfarramt.

Zum 1. Juli 1983 wurde Joppien von der Kirchenleitung als Pfarrer im Hilfsdienst nach Drevenack eingewiesen. Er übernahm damals die Aufgaben eines Seelsorgers in Drevenack, da der ehemalige Pfarrer Thomas Fuchs bereits im April 1983 Abschied genommen hatte, weil er mit seiner Familie nach Schottland zog. Zwei Jahre später, am 25. August 1985, wurde Joppien vom Superintendenten Walter Stempel als gewählter Pfarrer in sein Amt eingeführt.

Brödenfeld bescheinigte am Samstag Joppien, ein treuer und verlässlicher Seelsorger gewesen zu sein, der Menschen in freudigen und traurigen Momenten zur Seite gestanden habe, ein Mensch mit Ecken und Kanten, der manchmal unbequem und sperrig gewesen sei, der die Drevenacker Kirchengemeinde mit Leib und Seele geprägt habe und sogar die Weichen für die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst gestellt habe.

Nach der offiziellen Entpflichtung Helmut Joppiens gaben die Presbyterin Gertrud Hülsmann, der im Lühlerheim tätige Pfarrer Hans Herzog, Heinz-Jürgen Joppien und Christine Wülfing als ehemalige Studienkommilitonin dem scheidenden Pfarrer Segensworte mit auf den Weg. Nach dem Segen und einer kurzen Pause traten mehrere Gäste in den Altarraum, um über ihre Begegnungen mit Joppien zu berichten.

„Es ist schön, aber nicht selbstverständlich, dass Freundschaften bestehen bleiben, auch wenn man sich nicht immer nahe ist“, freute sich Joppiens Vorgänger Thomas Fuchs über die Kontakte zu Joppien und einigen kirchlichen Gruppen. „Mir tat es immer gut zu sehen, wie Bewährtes weiterentwickelt wurde und Neues entstand“, bekannte Fuchs, bevor er dem scheidenden Pfarrer ein Aquarell überreichte.

Der Schermbecker Pfarrer Dieter Hofmann erinnerte in seinen Ausführungen an seine erste Begegnung mit Joppien an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. „Als ich im Jahre 2008 nach Schermbeck kam, war es ermutigend, dich in der Nachbarschaft zu haben“, berichtete Hofmann in der Rückschau. Zusammen mit Joppien, mit Hans Herzog und den Presbyterien aus Drevenack und Schermbeck hat Hofmann die Ost-Region des Kirchenkreises Wesel installiert. „Ich werde dich in meinem Dienst als verlässlichen, angenehmen und kooperativen Kollegen vermissen“, versicherte Hofmann, bevor er sein Grußwort mit einem Gedicht zur Vita Helmut Joppiens beendete.

Als Kirchturm und Kirchenmaus berichteten die Presbyter Wolfgang Schulte und Werner Bußmann über ihre Beobachtungen des Pfarrers Joppien, in dessen Amtszeit der Kirchturm und die beiden Kirchenschiffe ein neues Dach erhielten, eine neue Heizung und Fenster eingebaut wurden und im Jahre 2016 das Kircheninnere renoviert wurde.