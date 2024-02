Früherer Pfarrer von St. Vincentius Bernhard Kösters feierte sein Diamantenes Priesterjubiläum

Der 86-jährige Bernhard Kösters feierte jetzt in der St. Marienkirche in Emsdetten sein Diamantenes Priesterjubiläum. Vor 60 Jahren war Kösters im Dom zu Münster geweiht worden. Rund 100 Gläubige allein aus seiner früheren Gemeinde St. Vincentius Dinslaken, in der er von 1974 bis 2007 als Seelsorger wirkte, machten sich per Reisebus oder Pkw auf den Weg ins Münsterland.