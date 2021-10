Voerde, Hünxe, Dinslaken und Walsum : Vier Pfarreien sollen einen großen „Pastoralen Raum“ bilden

Dinslaken/Voerde/Hünxe/Walsum Der Strukturprozess der katholischen Gemeinden hat begonnen. Am Mittwochabend war die Auftaktveranstaltung für das Kreisdekanat Wesel. Jetzt soll die Basis in die Arbeit einsteigen.

Die vier katholischen Pfarreien St. Vincentius Dinslaken, St. Peter und Paul Voerde, St. Albertus Magnus Hünxe und St. Dionysius Walsum sollen sich in einem großen „Pastoralen Raum“ zusammentun. Das ist der Vorschlag des Bistums Münster für diese Region. Das Bistum hat den Gemeinden des Kreisdekanats Wesel seine Ansätze für notwendige Umstrukturierung am Mittwochabend in einer Info-Veranstaltung präsentiert. Die Ideen werden nun in den Gemeinden diskutiert. Vor allem wird es dabei darum gehen, wie das kirchliche Leben und die Seelsorge vor Ort langfristig gestaltet werden können.