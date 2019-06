Pfadfinder Sankt Vincentius Dinslaken : Nach 70 Jahren noch fest im Sattel

Simone Lakermann (v.l.), Franziska Vogt und Jörg Delere vom Stammesvorstand bewiesen Ausdauer auf der Bullenreitmaschine beim Fest der Pfadfinder Sankt Vincentius Dinslaken. Foto: Büttner

Dinslaken Die Pfadfinder Sankt Vincentius Dinslaken feierten ihre sieben Jahrzehnte andauernde Geschichte mit einem Fest in Eppinghoven. Anlass für einen Blick auf Traditionen und Veränderungen.

Von Florian Langhoff

Rund um das Gemeindehaus Sankt Johannes in Eppinghoven haben die Pfadfinder ihre Zelte aufgeschlagen. Auf der Bühne läuft ein Unterhaltungsprogramm, für die jungen Besucher gibt es viele Spiele, eine Hüpfburg und eine Bullenreitmaschine. Zahlreiche Besucher sind gekommen, um den runden Geburtstag mit den Mitgliedern des Pfadfinderstamms zu feiern, darunter auch viele Menschen, die früher selbst bei den Pfadfindern aktiv waren.

Zu den Langzeitaktiven gehört auch Jörg Delere. „Ich bin als Siebenjähriger bei den Wölflingen eingetreten und mittlerweile seit 45 Jahren dabei“, sagt das Mitglied des Stammesvorstandes der Pfadfinder von Sankt Vincentius. „In der Zeit hat sich viel verändert, aber vieles ist auch gleich geblieben“, sagt er. Zu den Veränderungen gehört dabei, dass den Pfadfindern heute mehr geboten wird als noch vor einigen Jahrzehnten. „Wir machen viel mehr Programm, denken uns Mottos für Lager aus und es gibt auch mehr Zeltlager“, sagt Jörg Delere. Allerdings bleiben bei den Pfadfindern die Mobiltelefone zu Hause, wenn es in die Natur geht. „Wenn wir mit den jungen Menschen Zelte aufbauen und Lagerfeuer machen, ist das für die noch genau so toll, wie noch vor Jahrzehnten“, sagt Jörg Delere.

Für Kinder standen verschiedene Spiele beim Fest zum 70. Geburtstag des Stammes bereit. Diese drei Pfadfinder hatten beim Sack-Hüpfen ihren Spaß. Foto: Büttner

INFO Die Pfadfinder von Sankt Vincentius Dinslaken Der Stamm in Dinslaken gehört zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), die 1929 gegründet wurde. Er ist nach dem Stamm in Moers der zweitälteste im Bezirk. Die Pfadfinder sind nach Alter in verschiedenen Stufen organisiert: von den Wölflingen über Jungpfadfinder und Pfadfinder bis zu den Rovern. www.dpsg-din.de

Dass sich einige Dinge nicht ändern, zeigen auch die Fotos aus alten und neuen Tagen, die im Inneren des Gemeindehauses ausgestellt sind. So sieht die Zeremonie des Pfadfinderversprechens heute noch genau so aus, wie zu den Gründungstagen des Dinslakener Pfadfinderstamms. „Das ist immer so geblieben und die Kinder wollen das auch nicht anders haben“, sagt Jörg Delere. „Ich habe heute noch mit einem der Gründungsmitglieder des Stamms gesprochen und er hat mir gesagt, dass er es gut findet, dass wir Werte vertreten, aber trotzdem so modern sind“, erzählt Franziska Vogt, die ebenfalls zum Stammesvorstand gehört. Aber wie sieht es mit diesen Werten überhaupt aus? Spielt der Glaube, mit dem die Pfadfinder seit jeher verbunden sind, noch eine Rolle?

„Bei den Pfadfindern ist es so, wie in der Gesellschaft: Ein Drittel ist katholisch, ein Drittel evangelisch und ein Drittel hat mit Religion nichts zu tun“, sagt Jörg Delere. Gleichwohl sind christliche Werte schon in den Pfadfinderregeln verankert. „Es wird auch immer vor dem Essen gebetet und wir feiern regelmäßig Gottesdienste bei unseren Zeltlagern, bei denen auch alle mitmachen“, ergänzt er. „Jeder kann da etwas mitnehmen, auch wenn er nicht an bestimmte Dinge glaubt“, bestätigt Franziska Vogt. „Es ist immer eine Beschäftigung mit dem Leben, und es liegt an einem selbst, wie viel man davon mitnimmt.“