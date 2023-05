Unterschriften werden gesammelt Petition: Neue Turnhalle für die Ernst-Barlach-Gesamtschule

2016 wurde die Sporthalle der EBGS nach einem Wasserschafen geschlossen und kann seither nicht mehr genutzt werden. „Das kann doch nicht wahr sein“, heißt es in der Petition. Seit nunmehr sieben Jahren werden Jungen und Mädchen der Gesamtschule in der Innenstadt auf andere Hallen verteilt, die teils nur mit dem Bus erreichbar sind. Kritisiert wird, dass dadurch wertvolle Sportzeiten verloren gehen, da die langen Wege die Unterrichtszeit erheblich verkürzen. In den vergangenen Jahren musste somit eine Kürzung des Sportunterrichtes um rund 1700 Stunden hingenommen werden, wie in der Petition ausgeführt wird.