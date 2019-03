RAG-Vorstandsvorsitzender als Gastredner: Kohleausstieg geschafft, aber es gibt noch viel zu tun

Dinslaken Peter Schrimpf, Vorstandsvorsitzender der RAG, sprach beim Bezirksverein Niederrhein des Rings Deutscher Bergingenieure.

Gern sei er an den Niederrhein gekommen, sagt Peter Schrimpf im Lohberger Ledigenheim. „Wir als Bergleute sollten im Gespräch bleiben“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Ruhrkohle AG. Gerade nach dem Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau sei das wichtig. „Jede Zechenstilllegung war schwer und dass eine ganze Branche stillgelegt wird, ist ein einzigartiger Vorgang“, erklärt er im Rückblick auf den Abschied vom deutschen Steinkohlebergbau. „Wir haben den Ausstieg gut geschafft und darauf können alle Bergleute stolz sein.“ Zu tun gäbe es aber auch nach wie vor noch genug. Die Standorte werden stillgelegt und man muss sich um das Grubenwasser kümmern. Dabei wird Dinslaken eine zentrale Rolle spielen. „Lohberg wird unser wichtigster Standort werden. Von hier aus wollen wir das Wasser in den Rhein pumpen“, erklärt Peter Schrimpf. Auch hierbei werde man, wie zuvor im Kohleabbau, auf Hochtechnologie setzen, wie er mit Blick auf die neu geschaffene Leitwarte auf dem Standort Herne-Pluto versicherte.

Außerdem werde man sich auch in Zukunft auch weiter um Bergschäden kümmern und natürlich um die Zukunft der verbliebenen Bergleute. „Wir machen da alles, was möglich ist“, erklärte er. Kritik übte er allerdings auch an der derzeitigen Energiepolitik, gerade wenn es um den Ausbau von Stromnetzen geht, die Energie aus Windparks im Norden ins Landesinnere befördern sollen. „Im vergangenen Jahr hat man 30 Kilometer Leitungsbau geschafft. Eine Weinbergschnecke schafft 27 Kilometer im Jahr“, sagte er und erntete zustimmenden Applaus von den versammelten Mitgliedern des Bezirksvereins Niederrhein des Rings Deutscher Bergingenieure.