Astro-Phänomen : Wo man in Dinslaken, Hünxe und Voerde die Perseiden beobachten kann

Die Perseiden gelten als der schönste Sternschnuppenschauer des Sommers. Foto: dpa/Matthias Balk

Dinslaken Die Perseiden-Nacht gilt als der schönste Sternschnuppen-Schauer des Sommers. Doch wann sind sie in diesem Jahr eigentlich zu sehen? Und wo in Voerde, Dinslaken und Hünxe kann man das Spekatakel besonders gut beobachten. Hier gibt’s die Antworten.

Von Frieder Bluhm

Manchen sind Sternschnuppen völlig schnuppe. Für andere ist die Nacht vom 12. auf den 13. August eine ganz besondere. In dieser Nacht flitzen hunderte Perseiden über den Himmel. Sie gelten als der schönste Sternschnuppenschauer des Sommers. Auch von Dinslaken, Hünxe oder Voerde aus kann man ihn genießen – im Idealfall. Davon kann in diesem Jahr keine Rede sein: Schon am frühen Abend geht der fast noch volle Mond auf und überblendet das leuchtende Himmelsspektakel. Wir sagen, wo man unter diesen Bedingungen – einen wolkenfreien Himmel vorausgesetzt – noch die besten Chancen hat.

Was sind die Perseiden und kommen sie her?

Die Perseiden bestehen aus dem Abfallprodukt des Kometen 109P/Swift-Tuttle, der alle 130 Jahre die Sonne umkreist. Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn immer um den 12. August die Staubspur, die der Komet im All hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre und bringen Luftmoleküle zum Leuchten. Das ist es, was man am nächtlichen Himmel beobachten kann.

Wann kann man die Perseiden sehen?

Zu sehen sind die Perseiden schon seit Mitte Juli, und noch bis zum 24. August streichen immer wieder welche über den nächtlichen Himmel. Doch das Maximum wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August erreicht. Dann treten etwa hundert Sternschnuppen pro Stunde auf. In den Nächten davor und danach sind es weniger.

Wo genau muss hinschauen, um die Perseiden zu sehen?

In Erscheinung treten die Perseiden im Sternbild Perseus, das um 10 Uhr abends im Nordosten aufgeht. Auf der Suche nach Sternschnuppen sollte man also eine möglichst freie Sicht nach Nordosten haben. Doch die Perseiden flitzen sehr weit über den Himmel. Somit besteht die Chance, auch dann welche zu entdecken, wenn man den Kopf in den Nacken legt und nach oben schaut. Andere treten sogar erst im Südwesten in die Erdatmosphäre ein.

Wo klappt es womöglich mit den Perseiden in Dinslaken?

- Sträterei, Parkplatz am Ende der Dickerstraße

- Parkplatz am Waldspielplatz Hiesfelder Wald, Franzosenstraße

- Wanderparkplatz Kletterpoth/Heidhofsee, Kolkweg, Zufahrt von der Dinslakener Straße, gegenüber Flugplatz Schwarze Heide

Wo lohnt sich die Perseiden-Suche in Voerde?

- Parkplatz am Haus Ahr, Möllen, Ahrstraße

- Parkplatz Storchennest Götterswickerhamm, von hier aus auf den Leinpfad Richtung Zur Arche, verschiedene Zugänge zum Rheinufer. Hinter der Rheinwacht gibt es einen Zugang zum Garten des Gemeinschaftshauses Götterswickerhamm (Alte Dorfschule) mit mehreren Bänken.

Wo ist die Jagd nach Perseiden erfolgversprechend in Hünxe?

- Parkplatz gegenüber Schloss Gartrop, über die Schloßallee am Schloss vorbei bis zur Bank am artesischen Brunnen. Weitere Bänke am Bühler Feldweg mit Blick auf die Gartroper Freiheit.

- Wanderparkplatz Pfannhütte, Elsenweg, von hier aus Zugang über die Bühlerstege zum Wesel-Datteln-Kanal

Wo hat man generell die besten Chancen, Sternschnuppen zu sehen?

Das Problem – wolkenfreien Himmel vorausgesetzt – ist das Mondlicht. Man kann es auszublenden versuchen, indem man sich hinter einer Mauer oder ähnlichem platziert. Auch ein schattenspendender Waldrand kann diesen Zweck erfüllen. Denn der Vollmond steht im Südosten, während die Sternschnuppen aus Nordosten über den Himmel ziehen.

Und wenn man die Nacht vom 12. Auf den 13. August keine Gelegenheit hatte, nach Sternschnuppen Ausschau zu halten?