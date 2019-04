Keine Einschränkung : Rhein führt noch genügend Wasser

Niedrigwasser am Rhein bei Wesel – so wie im Sommer 2018 sieht es derzeit noch nicht aus. Foto: Klaus Nikolei

Dinslaken/Voerde Die für die Schifffahrt kritische Marke liegt bei 2,75 Metern.

Wer Mittwoch gegen 20 Uhr unterwegs war, wurde pudelnass. Aber reicht der Regen aus, damit auch in den kommenden Wochen die Schifffahrt auf dem Rhein ohne Einschränkung möglich ist? Die Pegel kannten in den vergangenen Tagen nur ein Richtung: nach unten.

Erinnerungen an 2018 werden wach, als die Schifffahrt auf dem Rhein nur eingeschränkt möglich war, die Schiffe nicht voll beladen werden konnten. Das führte bei den Häfen im Kreis Wesel zu einem Rückgang des Güterumschlages. Deltaport-Geschäftsführer Andreas Stolte spricht von einem Rückgang um 10,8 Prozent. Der Regen, der am 6. Dezember einsetzte, nannte er gegenüber ein „Nikolausgeschenk“. Danach beruhigte sich die Situation auf dem Rhein. Doch nun droht wieder ein trockener Sommer.

Noch ist aber die kritische Marke nicht erreicht. Entscheidend sei der Pegel in Duisburg-Ruhrort. Falle dieser unter 2,75 Meter führe das zwischen Duisburg und Wesel zu Einschränkungen für die Schifffahrt. Am Freitag um 13 Uhr zeigte der Pegel in Ruhrort 2,89 Meter an, vor einem Jahr lag er bei 3,82 Metern.