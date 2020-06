Parteitag in Bochum : Voss ist Teil der Grünen-Doppelspitze

Die Dinslakener Landesdelegierten der Grünen mit Spitzenkandidat Patrick Voss (v.l.): Niklas Graf, Jana Zöllner, Patrick Voss und Kerstin Engel. Foto: Die Grünen

Dinslaken Dinslakener führt gemeinsam mit Birgit Beisheim aus Duisburg die Kandidatenliste der Grünen für das Ruhrparlament an. Er plädiert für Verkehrswende, intensive regionale Zusammenarbeit und bezahlbaren Wohnraum.

Die Grünen der Metropole Ruhr haben sich am vergangenen Wochenende in Bochum zum Ruhrparteitag getroffen. Neben dem Beschluss des Wahlprogramms stand für die Delegierten die Wahl der Liste für die Ruhrparlamentswahlen im September auf dem Programm. Der Sprecher der Dinslakener Grünen, Patrick Voss, wurde dort mit einem Stimmenanteil von nahezu 90 Prozent auf Listenplatz zwei gewählt und führt in der Doppelspitze mit der Duisburgerin Birgit Beisheim die Liste der Grünen an.

In seiner Rede machte sich Voss für die Verkehrswende, intensivere regionale Zusammenarbeit und bezahlbaren Wohnraum stark: „Der Nahverkehr der Metropole Ruhr wird den fünf Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen nicht gerecht. Es kann nicht sein, dass noch immer viele Linien an den Stadtgrenzen wenden, statt weiterzufahren“, so Voss. Die Grünen möchten den ÖPNV der Metropole Ruhr daher in Zukunft regional organisieren, mit dem Ein-Euro-Ticket wesentlich günstiger machen und das S-Bahnnetz ausbauen. Es werde Zeit, dass die Verkehrswende im Ruhrgebiet gelinge. Sichere Radwege dürfen dabei nicht fehlen

Aus dem Kreis Wesel ergänzen Claudia Landes aus Moers auf Platz 17 und Niklas Graf aus Dinslaken auf Platz 38 das Personalangebot auf der Reserveliste. „Für uns in Dinslaken ist es als alte Bergbaustadt an der Grenze zum Ruhrgebiet und als Tor zum Niederrhein wichtig, unsere Solidarität mit der Metropolregion und diesem einzigartigen politischen Modellprojekt zu zeigen. Die sozialen und ökologischen Potenziale sind enorm. Ich freue mich, dass wir auch aus dem Kreis Wesel nun zeigen, dass wir diesen Weg mitgehen und die angrenzenden Regionen im RVR sich weiter mit einbringen können und müssen“, so Patrick Voss.

Das Ruhrparlament wird dieses Jahr am 13. September zum ersten Mal direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt.

(RP)