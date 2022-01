Jetzt außer Betrieb : Stadt Dinslaken hat Parkautomaten falsch programmiert

Bußgelder will die Stadt rückerstatten. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Die Stadt Dinslaken hat die Geräte mittlerweile außer Betrieb genommen. Drei Bußgeldbescheide werden zurückgenommen. Das Geld wird erstattet.

Die Stadt Dinslaken hat am Freitag drei Parkscheinautomaten außer Betrieb genommen. Die Geräte stehen an der Parkstraße, Voerder Straße und Voerder Straße Ecke Althoffstraße. Sie waren seit Anfang des Monats in Betrieb. Die Programmierung sah lediglich das Ziehen von Tages-, Wochen- und Monatstickets vor, zu Stundentarifen konnten keine Parkscheine gezogen werden. Hier ist es zu einer fehlerhaften Programmierung gekommen, denn erst ab April sollte dort vor Ort das Angebot der Tages-, Wochen- und Monatstickets eingeführt werden.