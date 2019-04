Christliche Tradition : Palmweihe auf dem Dinslakener Altmarkt

Mit Palmsonntag hat für die Christen die Karwoche begonnen, eine heilige Woche mit dem Leidensweg von Jesus Christus. Am gestrigen letzten Sonntag vor Ostern fanden in den katholischen Kirchengemeinden wieder die Palmprozessionen statt.

Tradition hat auch die Palmweihe auf dem Dinslakener Altmarkt. Viele Besucher, vor allem Familien mit Kindern, fanden sich ein, schwenkten ihre mitgebrachten Palmstöcke oder nahmen sich etwas von den bereitliegenden Buchsbaumzweigen. Pastor Thomas Berger erinnerte an den Einzug Jesu auf einem Esel in Jerusalem und an den Jubel der Menschen, die ihn wie einen König begrüßten und Palmzweige auf die Straße legten. Jesus sei damals als „Friedensbringer“ gekommen. Dann segnete der Pfarrer die Zweige, „ein Zeichen für Leben und Hoffnung“. P.N. /Foto: Joosten