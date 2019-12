Verfolgungsjagd mit Fahrrad : Dieb stiehlt sechs Pakete aus Transporter

Voerde Ein Paketzusteller ist vor Weihnachten von einem dreisten Dieb beklaut worden.

Mit einem dreisten Dieb bekam es ein Paketbote am vergangenen Montag zu tun. Der Zusteller hatte seinen weißen Kastenwagen am Tillmannsweg geparkt und sich nur wenige Meter von dem Auto entfernt, als er plötzlich die Schiebetür des Fahrzeugs hörte und sah, wie ein Mann mit sechs Paketen in Richtung Sackgasse und später über den Stichweg in Richtung Steinstraße flüchtete. Der 57-jährige Paketbote und ein 14-jähriger Radfahrer nahmen die Verfolgung des Täters auf, verloren ihn jedoch aus den Augen. Wenig später fand der 14-Jährige auf einem Spielplatz am Markgrafenweg sechs aufgerissene Pakete ohne Inhalt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zum Inhalt der Pakete ist derzeit nichts bekannt. Der Dieb ist etwa 20 Jahre alt, schlank und 1,80 Meter groß. Er war bekleidet mit einem schwarzen Pulli mit weißem Aufdruck. Er trug eine enganliegende graue Mütze.