Ende Juni : Caravan-Platz für Festivalfans wird knapp

Beste Stimmung herrschte im vergangenen Jahr beim Ruhrpott Rodeo am Flugplatz Schwarze Heide. Foto: Heinrich Jung

Hünxe Out4Fame und Ruhrpott Rodeo gibt es dieses Jahr auf der Schwarzen Heide im Doppelpack.

Der Sommer wird laut auf der Schwarzen Heide. Auf dem Festivalgelände neben dem Flugplatz steigt Ende Juni (28. bis 30. Juni) das Rap-Festival Out4Fame, ein Wochenende später treffen sich an gleicher Stelle die Punkfans zum Ruhrpott Rodeo. Für beide Festivals läuft der Vorverkauf, beide Veranstalter wollen diesen Monat noch musikalische Kracher nachlegen. Und beide teilen sie sich kostensparend Bühne, Backstage und Logistik: Sie bleiben nach dem Festival stehen, damit die Punker sie nutzen können.

Das ist Alex Schwers noch nie passiert: Anfang Februar waren in einer Kategorie die Karten vergriffen. Erstmals bot er für Caravans und Wohnwagen acht mal fünf Meter große Parzellen an. Und die waren schon zu Jahresanfang ausgebucht. Sechs Wochen lang war Schwers auf der Suche nach zusätzlichen Flächen. „Seit Montag habe ich 150 neue Parzellen. Über 600 Caravan-Tickets sind schon weg. Ich versuche, noch eine weitere Fläche anzumieten. Aber das wird schwierig. Sag den Leuten, sie sollen schnell zuschlagen.“

Info Das kosten die Tickets für die Festivals Tickets Die Dreitageskarte für das „Out4Fame“ kostet 127,75 Euro, (138,75 Euro inkl. Camping und 149,75 Euro inkl. Caravan-Parzelle) zuzüglich Gebühr. Das Ticket für drei Tage „Ruhrpott Rodeo“ kostet 92,65 Euro, (inkl. Camping 107,65) plus Gebühr.

Der Vorverkauf läuft gut, sagt Schwers. Er erwartet vom 5. bis 7. Juli rund 8500 Punkfans, die drei Tage lang amtlich Party machen werden. Zum Beispiel zur Musik der Amipunker „D.I.“, die Schwers zum ersten Mal seit 1993 wieder nach Europa holen konnte. Aber der Veranstalter freut sich auch auf alte Bekannte wie The Mighty Mighty Bosstones, Sondaschule und Millencolin, die 2014 die Heide gerockt haben. „Einen fetten Headliner“ wird er in den nächsten Wochen verkünden. Besucherrekorde peilt er damit nicht an: „Wir wollen ein kleines, feines Punkfestval bleiben.“

Veranstalterkollege Carlos Wind von Festival Out4Fame (28. bis 30. Juni) hat andere Sorgen. Sein Team hat noch zu kämpfen mit dem „Dortmund-Desaster“, wie er den Ausflug 2017 in den Revierpark Wischlingen bezeichnet. Aber so langsam wird es wieder, sagt er: „Wir sind glücklich, wieder in Hünxe zu sein. Wir haben unser Team neu aufgestellt. Unsere Zahlen und Bewertungen auf Facebook werden wieder besser. Es geht in die richtige Richtung.“ Wie in den Vorjahren werden die Macher des mit fünf Jahren noch jungen Formats einen Zielgruppen-Spagat hinlegen.

Vor allem am Freitag werden sie jungen Deutschrap-Künstlern eine Bühne geben; Samstag und Sonntag sind dann die internationalen Stars dran, deren Namen Carlos Wind am 15. April verkünden will.

Er verspricht den Fans: „Wie jedes Jahr werden wir Euch im Line Up ein bunt gemischtes Repertoire an Deutschrap und US Rap Artists präsentieren.“

(ks)