Haus Esselt in Drevenack : Pankoks Wohnhaus lädt zum Verweilen ein

Hünxe Am 14. April gibt es im Haus Esselt eine Matinee der Otto-Pankok-Gesellschaft.

Es ist alles hell und freundlich geworden, im früheren Wohnhaus der Familie Pankok. Nicht nur von außen wurde Haus Esselt am Otto-Pankok-Weg in Drevenack komplett saniert und generalüberholt, auch drinnen hat sich viel verändert. Dabei ist überall ganz behutsam vorgegangen worden, um dem Charakter des Gebäudes nicht zu schaden.

Die morschen Stufen der steilen Treppe mussten ausgetauscht und Böden erneuert werden, die historische Küche wurde durch moderne Elemente ergänzt und Fenstersprossen sowie Wände strahlen nun in freundlichem Weiß. Annette Burger hat Werke der Pankoks aufgehängt. Gleich hinter dem künftigen Windfang, der noch installiert werden muss, grüßt Otto Pankok selbst von einem Foto, eines der letzten von ihm. Nach wie vor taucht man hier in eine andere Welt ein, kann gut nachvollziehen, wie es sich in dem ehemaligen Rittergut gelebt hat. Mit Leben wird das Haus auch während der Um- und Anbauten am Otto-Pankok-Museum nebenan gefüllt. Dafür sorgen nicht zuletzt die rund 30 Ehrenamtlichen, die im Sinne der Familie Pankok tätig sind. Das ist zum Beispiel bei Gruppenführungen der Fall, die nach wie vor sehr gefragt sind, oder bei den pädagogischen Workshops mit Schülern, die Annette Burger anbietet. An der beliebten Kaffeetafel kann auch wieder Platz genommen werden und die Druckwerkstatt des Künstlers ist ebenfalls zu besichtigen.