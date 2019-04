Sinnvolle Investition : Schiff bringt Schulbus nach Gambia

Diesen Bus haben die OHG-Schüler nun nach Gambia verschiffen lassen. Er bietet Platz für eine Schulklasse. Foto: Pr

Dinslaken Der Überseecontainer, der auch allerhand Schulmobiliar enthält, soll in rund sechs Wochen in dem westafrikanischen Land ankommen. Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums wollen die Kosten für das Fahrzeug dauerhaft tragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Schüler laufen morgens teilweise über sechs Kilometer zur Schule“, erzählt Melvin Wandrey, Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) von den Zuständen in Gambia. Als Mitglied der schuleigenen Gambia-AG setzt er sich seit einiger Zeit für Schüler in Afrika ein. Auf einer Reise, die ihn im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Mitschüler Marius Kusch und den Lehrern Sebastian Steinzen und Nina Hebisch in das westafrikanische Land führte, konnte er sich die Missstände vor Ort selbst anschauen: „Die Menschen besitzen teilweise nur wenige Möbel und sind froh, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben. Bildung ist das A und O, damit sich etwas ändern kann.“

So kam den Mitgliedern der AG nach ihrem Besuch die Idee, eine Schulbuslinie in Gambia zu errichten. „Die Schüler, die ansonsten mehrere Stunden Fußweg auf sich nehmen müssen, können so viel Zeit sparen, in der sie stattdessen lernen können“, erklärt Lehrer Sebastian Steinzen das Vorhaben.

Neben dem Bus luden die OHG-Schüler auch allerhand Mobiliar für Schulen und Kindergärten in Gambia in den Überseecontainer. Foto: Jochen Emde

Info Hilfe für Schulen und Kindergärten Mobiliar Neben dem Bus wurde auch allerhand Mobiliar für die Schulen und Kindergärten vor Ort verschickt. So fanden sich im Container beispielsweise ausrangierte Schultische, Stühle, Spielzeug und auch Fahrräder.

Gemeinsam mit dem Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ sammelten die OHG-Schüler Spenden und konnten so am vergangen Samstag den Schulbus nach Afrika verschicken. In einem Überseecontainer wird der Bus, der Platz für eine gesamte Schulklasse bietet, verschifft. In rund sechs Wochen soll der Container dann in Afrika eintreffen. Kurz darauf soll auch schon der Busbetrieb beginnen.

Auch der Unterhalt vor Ort soll durch die Gambia-AG finanziert werden. „Für den Bus fallen natürlich Kosten an, die getragen werden müssen“, erklärt Wolfgang Gerrits, der Vorsitzende des Vereins „Kinderdorf Bottrop in Gambia“. „Der Fahrer, das Benzin und die Wartung verursachen eine Menge Kosten.“ Das Geld dafür soll durch verschiedene Aktionen an der Schule gesammelt werden, sagt Lehrer Steinzen: „Wir möchten den Weihnachtsbaumverkauf in Dinslaken etablieren, um Spenden zu sammeln. Der ist im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden.“ Darüber hinaus veranstaltet die Schule mehrmals jährlich Sponsorenläufe, die ebenfalls zur Finanzierung des Busses beitragen sollen. „Wir sind dem OHG sehr dankbar für die Unterstützung. Auch durch die fortführende Finanzierung sieht man, dass die Schüler das Projekt nachhaltig tragen wollen“, sagt der Vereinsvorsitzende Gerrits.

Die Schulbuslinie, die aufgebaut werden soll, wäre die erste in ganz Gambia. „Was für Schüler in Deutschland selbstverständlich ist, stellt die Schüler in Afrika vor eine große Herausforderung“, sagt Melvin Wandrey. „Mit unserem Schulbus können wir das Leben vieler Schüler erleichtern.“ Die Schule in Gambia, die einst der Bottroper Verein errichtet hat, beherbergt rund 3000 Schüler.

Nachdem der Bau der Schule abgeschlossen wurde, übergab der Verein die Bildungsstätte an den Staat, der sich von da an um die Lehrinhalte kümmerte.

Der Schulbus, so Wolfgang Gerrits, sei eine wichtige und sinnvolle Investition in das Land und die Bildung.

(yp)