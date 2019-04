Signierte Bücher beliebt : Ostfriesenkrimi-Autor begeistert Fans

Info

Fans Warum wohnte die Leiche in der Ferienwohnung in Norddeich zu Lebzeiten am Rotbach? Das liegt an der in Dinslaken so starken Fangemeinde.

Organisation

Seit 2012 organisiert Susanne Kaminski die „Ostfriesen“-Lesungen in Dinslaken. Es begann, so erinnerte sich Wolf am Donnerstag, an ein paar Tischen im Art Inn Hotel. Es folgten sechs Abende im Dachstudio. Doch der Platz reichte schon 2018 nicht mehr. 2019 nun füllte Wolf mit Leichtigkeit das Tribünenhaus.