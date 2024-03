Osterfeuer Osterfeuer – schlecht fürs Klima, gut fürs Klima

Feinstaub, Rauch und Gefahr für Tiere: In der Tat gibt es gute Gründe, den Osterfeuer-Brauch in Frage zu stellen. Das Land NRW änderte 2004 das Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG) und schob der Praxis einen Riegel vor, in privaten Gärten an Ostern nebst Grünschnitt so ziemlich alles zu verbrennen, was sich anzünden ließ. Eine rustikale Art der Abfallbeseitigung.