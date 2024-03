In Dinslaken, Voerde und Hünxe Osterfeuer – wo und wann sie brennen und warum

So feiert der BSV Germania Voerde in diesem Jahr nicht nur sein 275-jähriges Bestehen, sondern lädt auch zu seinem traditionellen Osterfeuer ein: am Karsamstag ab 18 Uhr auf der Schießsportanlage Breiter Deich 8 in Voerde. Für das leiblich Wohl ist gesorgt. Eingeladen sind alle Schützenschwestern, Schützenbrüder und Freunde des BSV Germania. Besonders für Kinder wird es einige Überraschungen geben, verspricht der Verein.