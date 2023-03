In der Dinslakener Altstadt vom 30. März bis 2. April Österliches Brauchtum im Museum Voswinckelshof

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 2. April, zu sehen. In dieser Zeit – also vom 30. März bis 2. April – ist das Museum täglich in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist, wie immer, frei. Nur noch bis Sonntag, 19. März, zu erleben ist die Sonderausstellung „K60“ mit Werken der Dinslakener Künstlerin Karina Hubrich. Diese wird am 21. und 22. März abgebaut – daher bleibt das Museum dann geschlossen. Ebenfalls geschlossen ist es am 28. und 29. März, weil dann die Osterausstellung aufgebaut wird. Montags ist das Museum grundsätzlich geschlossen.