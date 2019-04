Programm für die kommenden Wochen : Ostalgie und Entdeckungen im Mai in der Blauen Bude

Auch um sie geht es im Mai in der Blauen Bude in Lohberg: Die Gottesmutter in der ihr geweihten Kirche St. Marien. Foto: privat

Dinslaken Das Forum Lohberg hat für den kommenden Marien-Monat Mai wieder ein vielfältiges Programm mit interessanten Themen und Gästen zusammen gestellt

Die Blaue Bude bietet einiges an Programm in den kommenden Wochen. Nach dem offenen Treffen des Dinslakener Bündnisses gegen Rechts am Donnerstag, 2. Mai, um 18 Uhr stellt sich am Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr das Oberhausener Ossilädchen in der Blauen Bude vor. Ende 2013 wurde das Lebensmittelgeschäft eröffnet, in dem Ostalgie und Nostalgie vom Rotkäppchensekt bis zur Spreewaldgurke aufeinander treffen. Der Laden wird von Betreibern aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt geführt.

„Behindert – Na und!“, sagt Dieter Holthaus im offenen Treff am Donnerstag, 9. Mai, um 18 Uhr. Nicht die Behinderung, sondern der Mensch mit seinen Fähigkeiten steht im Vordergrund. Wie man als Schäfer im Ruhrpott lebt und arbeitet, erklärt Florian Preis am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr. In einem Team von Familie und Freunden unterhält er die Ruhrschäferei.

Bei Pinos Treff am Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr stellen Giuseppe Peppino Juliano und Wolfgang Müller den von Wilfried Bürk neu herausgebrachten Lyrikband „Mensch im Spiegel der Natur – Lyrik Sammlung“ vor. Mit Dönekes und Muckefuck beschäftigen sich Senioren unterwegs in Lohberg am Donnerstag, 16. Mai, um 10 Uhr. Das Programm wird der Fitness der Anwesenden angepasst, und es gibt auch Kaffee. Eine Anmeldung für das ein- bis zweistündige Programm ist erforderlich.

Archäologische Entdeckungen in und um Lohberg macht man am Samstag, 18. Mai, um 15 Uhr. Das „Schwarze Gold“ erhält am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr als rotierendes Vinyl eine andere Bedeutung. Thomas Balding legt Musik von „Pinkl Floid - oder so ähnlich“ auf und lädt zum Fachsimpeln ein.

Der Lyriker Werner Muth präsentiert am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr Texte und Bilder aus dem Ruhrrevier, Thomas Schleiken bringt am Samstag, 25. Mai, um 18 Uhr den Blues in die Blaue Bude.

Am Sonntag, 26. Mai, kehrt dann um 15 Uhr die Sankt-Marien-Kirche in der Blauen Bude ein. Die katholische Kirchengemeinde lädt ein, im Marien-Monat Bekanntes und Unbekanntes über die Gottesmutter zu erfahren. Bei Kaffee und Kuchen ist Raum für Gespräche und Gedankenaustausch.

(RP)