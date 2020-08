Kommentar : Weichen stellen bitte vor der Wahl

Meinung Hünxe Eine neue Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Ortsmitte in Hünxe – das klingt nett, wäre aber ein Fehler. Der Prozess würde hinausgezögert, und schlimmstenfalls wüssten die Leute bis zur Wahl nicht, woran sie bei den Parteien sind.

Gerade im Hünxer Fall ist ein neuer Bürgerdialog auch überhaupt nicht sinnvoll. Dass der Wegfall von Parkplätzen am Markt zu Protesten führen würde, das wussten die Vertreter der Politik vorher. Vielleicht war nicht klar, wie groß die Empörung sein würde - darauf müssen sie dann eben in ihren Nachverhandlungen mit den Planern eingehen. Aber wenn man den Prozess von vorne anstieße: Wozu hätten die Leute sich dann vor Jahren schon eingebracht? Was ist denn eigentlich die Aufgabe der Politik, wenn nicht, all die streitenden Stimmen abzuwägen und Kompromisse zu finden? Hofft man darauf, dass sich nach einer neuen Bürgerbefragung von allein eine Lösung ergibt, die es allen Recht macht? Nein, die Politik muss Weichen stellen – bitte vor der Kommunalwahl.