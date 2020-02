Betreuung wird dennoch sichergestellt : Orkan: Schulunterricht in Dinslaken fällt Montag aus

Als Orkan Friederike über Dinslaken hinwegfegte, fielen Dachpfannen vom Dach der evangelischen Stadtkirche in Dinslaken. Foto: Heinz Schild (hsd)

Dinslaken/Voerde Die Stadt Voerde will noch abwarten, wie sich das Wetter am Sonntag entwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag findet in den Schulen der Stadt Dinslaken kein Unterricht statt. Das hat die Stadt als Schulträgerin in Abstimmung mit den Schulleitungen entschieden. Anlass ist die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes, wonach in ganz Nordrhein-Westfalen ab Sonntagnacht mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen ist.

„Es lässt sich zwar noch nicht vorhersagen, wie sich die Wettersituation konkret in Dinslaken darstellen wird, aber mit der Entscheidung schaffen wir für alle Beteiligten eine verlässliche Situation – Sicherheit geht vor“, betonte Dinslakens Schuldezernentin Christa Jahnke-Horstmann am Freitagnachmittag. Die Schulen informieren die Eltern – soweit möglich – über die Situation. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise dennoch zu ihrer Schule kommen, werden dort nicht vor verschlossenen Türen stehen – es findet eine Betreuung vor Ort statt. Dies gilt auch für den offenen Ganztag an den Grundschulen.

Die Stadt Voerde will abwarten, ob das angekündigte Sturmtief sich tatsächlich so entwickelt wie vorhergesagt und somit Auswirkungen auf den Kindertagesstätten- und Schulbetrieb in Voerde haben wird. Da die konkreten Sturmverläufe und Windstärken mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit erst im Laufe des Sonntags erkennbar sein werden, sind Eltern aufgerufen, sich über www.voerde.de zu erkundigen, ob seitens der Stadt Voerde die generelle Schließung der Schulen und Kitas angeordnet wird. Im Falle, dass Kinder dennoch in den Schulen am Montagmorgen eintreffen, wird eine entsprechende Notbetreuung eingerichtet. Diese wird gewährleistet, bis ein gefahrloser Heimweg gesichert ist. Die Verwaltung warnt ab Sonntag vor dem Betreten der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Friedhöfe, Sportstätten und Wälder.

Die Stadt Dinslaken wird am Sonntagmorgen vorsichtshalber die städtischen Friedhöfe sperren. Die Sperrung beginnt am Sonntag, 9. Februar, gegen 7.30 Uhr und wird durch entsprechende Hinweisschilder deutlich gemacht. Die Friedhöfe werden bis voraussichtlich Montagmorgen 8 Uhr gesperrt bleiben. Die Feuerwehr bittet darum, Autos in der Garage – falls vorhanden und möglich – zu parken. Außerdem sollten lose Gegenstände rund um das Haus oder auf dem Balkon gesichert werden.

(RP)