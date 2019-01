11. und 14. Januar: „GV live“ und Schnuppertag am Gymnasium Voerde

Voerde Informationsveranstaltungen für Eltern und Schüler, die im Sommer die Schule wechseln wollen.

Das Gymnasium Voerde freut sich, wenn Schüler beschließen, ihre Schullaufbahn dort fortzusetzen. Gerne leistet es auch Beratung und unterstützt Schüler und Eltern bei der Entscheidungsfindung. Damit sie sich ein besseres Bild von der Schule machen können, bietet die Schule im Januar verschiedene Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an, die sich vorstellen können nach den Sommerferien das Gymnasium zu besuchen. Für Eltern und Kinder der vierten Grundschulklassen findet am Donnerstag, 10. Januar, sowie am Montag, 14. Januar, die Veranstaltung „GV-Live“ statt. Jeweils um 14.30 Uhr können sich Eltern und Schüler in der Aula des GV über das Gymnasium informieren. Die Kinder durchlaufen dabei kurze Stationen, unter anderem Schnupperunterrichtsstunden, in denen sie die Schule kennenlernen können.