Betreiber der umstrittenen Zeelink-Gasleitung : Open Grid als Arbeitgeber ausgezeichnet

Hünxe/Voerde/Essen Das Unternehmen Open Grid Europe, in der Region bekannt als Betreiberunternehmen hinter der umstrittenen, im Bau befindlichen Erdgasfernleitung „Zeelink“, ist für gute Bedingungen für seine Mitarbeiter ausgezeichnet worden.

Das Unternehmen „Top Employers Institute“, das entsprechende Zertifikate vergibt, habe die Würdigung „Top Employer“ – also „Top Arbeitgeber“ – zum siebten Mal in Folge an Open Grid (OGE) vergeben, teilte der Konzern selbst mit. „Für diese Auszeichnung durchlief OGE ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, in dessen Rahmen die verschiedenen Kategorien von unabhängigen Experten auditiert und bewertet werden“, informiert Open Grid. „Uns ist es wichtig, den Kollegen bei uns an Bord sowie zukünftigen Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das sie fordert und fördert. Deshalb stellen wir auch Gewohntes infrage und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Ich freue mich, dass wir dementsprechend schon seit Jahren zu den attraktivsten Arbeitgebern gehören“, sagte demnach Wolfgang Anthes von dem Konzern. Verschiedene Bereiche wie Talentstrategie, Personalplanung, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmenskultur wurden laut OGE selbst unter die Lupe genommen.