Dinslaken : „Der Herr der Ringe“ im Burgtheater

Billy Boyd spielte im Ring-Abenteuer den Hobbit Pippin. Foto: Starentertainment

Dinslaken Open-Air-Konzert am 24. Juli mit „Pippin“-Darsteller Billy Boyd. Tags drauf gibt es die „ABBA-Show“.

Die fantastische Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ kommt als Open-Air-Konzert mit symphonischem Orchester und Chor am Mittwoch, 24. Juli, nach Dinslaken. In einer zweistündigen Abendaufführung wird das Publikum ins Auenland und dann weiter ins Reich der Finsternis entführt. Von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den lyrischen Melodien der Elben - fast 100 Mitwirkende werden das Burgtheater in einen musikalischen Schauplatz von Mittelerde verwandeln.

Aus den beiden Filmtriologien ist der Pippin-Darsteller Billy Boyd dabei, der für Peter Jackson „Edge of Night“ in Herr der Ringe sowie „The Last Goodbye“ in „Der Hobbit“ komponiert und gesungen hat. Er wird diese Werke mit einem Orchester live präsentieren. Die Musik beim „Herr der Ringe“-Event kommt vom Tolkien-Ensemble. Kelly-Family-Star John Kelly macht die Konzerttruppe perfekt.

Howard Shore, der die Musik für die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der kleine Hobbit“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bereits bei Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ das Publikum leibhaftig spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet und den Träger aller Macht korrumpiert: Eine Parabel, die bestens auch ins heutige Zeitalter passt.

Tags drauf, am Donnerstag, 25. Juli, wartet im Burgtheater bereits der nächste Knaller auf das Publikum: „ABBA – The Original Show“. Die international gefeierte Tribute-Show entführt das Publikum auf eine Reise in die goldene Zeit der Plateauschuhe, der Glitzeroutfits und der freien Liebe. Mitglieder der originalen ABBA-Band wie Janne Kling präsentieren die besten ABBA-Songs, Star-Solisten, Tänzer aus dem Film „Mamma Mia – here we go again“ und eine herausragende Band, um die einmalige Atmosphäre der bewegten 70er Jahre wieder aufleben zu lassen.

Die Show mit den Hits der schwedischen Superband gilt als eine der besten ABBA-Produktionen der Welt. Mit dabei ist immer mindestens ein Original Abba-Band-Mitglied. Zur Starbesetzung gehört Agnetha-Interpretin Mia Löfgren, die die Nummer 1Hits "Spirit of the Hawk", „Wish you were here“ und "Cotton Eye Joe" sang.