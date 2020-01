Blick auf Klimawandel, Vögel und Insekten : Japanische Kirschen sollen am Bahnhof blühen

Dinslaken Die Online-Umfrage der Stadt Dinslaken ist gelaufen, rund 1000 Stimmen wurden abgegeben: Bei der Umgestaltung des Bahnhofs-Areals sollen die Japanische Maienkirsche und die Kobushi-Magnolie gepflanzt werden.

„Die Japanische Maienkirsche besticht unter anderem durch ihre weiße Blütenpracht im Frühling. Die Kobushi-Magnolie stammt ebenfalls aus Japan. Auch sie besticht im Frühling durch weiße Blüten mit einem zarten Rosa“, erläutert die Stadtverwaltung. Nur Gewächse, die auch unter ökologischen Aspekten und mit Blick auf den Klimawandel sinnvoll sind, hätten für die Bahnhofsbäume zur Auswahl gestanden, erklärt Stadt-Sprecher Marcel Sturm. „Die Maienkirsche braucht nicht viele Nährstoffe“, führt er aus. Wie jeder Baum müsse sie in sehr trockenen, heißen Sommern bewässert werden, aber: „Sie ist generell sehr beständig, was gerade diese Wetterextreme betrifft. Und die Blüten sind sehr stark gefragt bei Bienen und Hummeln.“ Die Kobushi-Magnolie wiederum gelte „generell als den Herausforderungen, die der Klimawandel bringen kann, als sehr gut gewachsen“, so Sturm. „Pflanzenkrankheiten und Schädlinge haben keine Chance bei diesem Baum. Er lockt aber keine Bienen an. Dafür sind die Früchte aber etwas für Vögel.“ Information am Rande: Das Holz der Kobushi-Magnolie werde in Japan gerne für Messer- und Schwertgriffe genutzt, ihre Blüten würden in der chinesischen Medizin verwendet.