Per Live-Stream : Für die Technik reicht ein Mitarbeiter

Per Live-Stream

Die Übertragungen Die Übertragungen der Gottesdienste aus der Basilika in Kevelaer werden auch über die Osterfeiertage übertragen. Gründonnerstag, 9. April, 20 Uhr, Abendmahlfeier.

Karfreitag, 10. April, 12 Uhr, Zeitpunkt Trost, anschließend Passionsfeier; 15 Uhr Karfreitagsliturgie; Karsamstag, 11. April, 21 Uhr, Feier der Osternacht; Ostersonntag, 12. April, 9.30 Uhr Festhochamt; Ostermontag, 13. April,9.30 Uhr, Festhochamt. Zu sehen sind die Gottesdienste im Fernsehen auf dem Sender EWTN oder im Internet per Live-Stream über www.wallfahrt.kevelaer.de



Unglaubliche Quoten Etwa 600.000 Gläubige sollen sich regelmäßig die Gottesdienstübertragungen aus der Basilika ansehen. Mit dem Andrang hatte keiner gerechnet. Anfangs brach da auch mal der Server zusammen. „Das ist schon eine enorme Zahl“, sagt Kaplan Christoph Schwerhoff, werktags würden sonst teilweise nur 50 Besucher kommen. Jetzt erreiche man viel mehr Gläubige. „Und wir bekommen auch die Rückmeldung, dass die Menschen so etwas suchen“, sagt der Geistliche. Eine Frau habe geschrieben und sich bedankt, „dass ihr uns nicht alleine lasst“. Die Geistlichen in St. Marien wechseln sich bei den Gottesdiensten ab.