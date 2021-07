Erinnerungen an Olympia : Als „Hürden-Maria“ aus Dinslaken in Helsinki Bronze gewann

Maria Sander-Domagala in Aktion über 80 Meter Hürden bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 1952 in Berlin. Sie gewann mit 11,2 Sekunden den Lauf und holte sich damit ihren zweiten Meistertitel. Foto: picture-alliance / dpa/Günter Bratke

Niederrhein Die Sportwelt schaut in diesen Tagen auf Tokio. Am Niederrhein werden dabei Erinnerungen an Teilnehmer der Spiele aus der Region wach. Zum Beispiel an die Dinslakener Maria Sander-Domagala, Günter Heßelmann und Rolf Lamers.