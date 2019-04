Schlager und Pop : Kneipensingen mit Motorbiene und Schneewalzer

Dinslaken Im Saal der Gaststätte König am Altmarkt sangen Lutz Berner und Volker Bellingröhr mit Menschen im besten Alter.

Auf der Leinwand im Saal der Gaststätte König am Altmarkt ist eine Holzwand zu sehen. Davor wird ein Metronom eingeblendet, dass im Takt hin und her wippt. „Das ist der Schunkel-O-Mat“, erklärt Kneipensänger Volker Bellingröhr und stimmt, gemeinsam mit seinem Gesangskollegen Lutz Bernder den Text des „Schneewalzers“ an, während die Besucher auf ihren Stühlen schunkeln. Die Kneipensänger schließen ein Medley aus Liedern im Schunkeltakt an und die Besucher beim „Oldies Singen!“ singen diese natürlich mit. „Rot sind die Rosen“, tönt es durch den Saal. Dann wechseln Musiker und Publikum zu „Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär“ und schließlich zu „Kornblumenblau“. „Weiterschunkeln! Weiterschunkeln!“, feuert Volker Bellingröhr das Publikum an.

Auf der großen Leinwand werden dabei nicht nur die Liedtexte zum Mitsingen eingeblendet. Volker Bellingröhr hat ein Potpourri von visuellen Gags mit in die Präsentation eingebaut, in der sich auch die Liedtexte befinden. So flitzt die Zeichentrick-Maus Speedy Gonzales über die Leinwand, während die Besucher die deutschsprachige Version des gleichnamigen Liedes von Rex Gildo anstimmen. Zwischendurch baut Bellingröhr auch noch ein kleines Kneipenquiz in das Konzert ein, das die Gäste im Saal des König am Altmarkt ebenfalls gedanklich in die Vergangenheit führt. Denn hier sollen sie erraten, was bei älteren Werbeplakaten fehlt oder was das besondere ist. Oder in der Rubrik „Helden unserer Jugend“ die Namen von Känguru Skippy, Hund Lassie und – hier blendet Bellingröhr das Bild eines Spielautomaten ein – Flipper herausfinden. Lacher von Seiten der Zuschauer, die an diesem Abend sehr viel Spaß beim „Oldies Singen!“ haben.