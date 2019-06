Kostenpflichtiger Inhalt: Ölfilm bei Dinslaken : Behörden analysieren Proben aus dem Rhein

Spaziergängerin am Rheinufer. Im Hintergrund ist das stillgelegte Steag-Kraftwerk zu sehen. . Foto: Heinz Schild

Voerde Die Quelle und Art des großflächigen, öligen Films, der in Höhe des stillgelegten Steag-Kohlekraftwerks in Möllen auf dem Rhein aufgetreten ist, ist weiter unklar. Die Ermittlungen der Behörden sind in vollem Gange.