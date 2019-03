Von Hüsch bis Wecker: Oechor besingt den Wandel der Zeiten

Dinslaken In der Hiesfelder Dorfkiche lauschte das Publikum dem neuen Programm.

„Die Zeiten ändern sich“ sang Literaturpreisträger Bob Dylan in den 60er Jahren und meinte damit einen Umbruch zum Besseren. Lieder über den Wandel voller Hoffnung in guten wie in schlechten Zeiten singt der Oechor Hiesfeld in seinem neuen Programm. In der Evangelische Dorfkirche in Hiesfeld gaben die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Friedhelm Klump ein Heimspiel, ihrer Heimatgemeinde, in der sich der Oechor vor 43 Jahren, damals als Jugendchor, zusammenfand, seitdem sitzt Friedhelm Klump bei den Proben und Auftritten am Klavier und auch Jürgen Wagner, der Vorsitzende des Chores, der das Programm zusammenstellt und die Zwischenmoderationen übernimmt, ist seit der ersten Stunde dabei.