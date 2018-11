Landesumweltamt NRW bestätigt: Wolf tötet Damwild in Dinslaken

Dinslaken Die Untersuchung von Speichelproben hat ergeben, dass die elf Damtiere, die im Oktober in einem Wildgehege in Dinslaken gerissen wurden, von einem Wolf getötet wurden. Das bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt, und Verbraucherschutz (Lanuv). Und es gibt weitere Wolfsnachweise im Gebiet Schermbeck.

Ob es sich um ein und denselben Wolf handelt, der im Wolfsgebiet Schermbeck Tiere getötet hat, oder ob es mehrere Exemplare sind, ist noch ungewiss. Laut dem Landesumweltamt sei die „Individualisierung des Tieres beim Senckenberg Institut noch in Bearbeitung“. Nachgewiesen werden konnte, dass ein Wolf am 23. September 2018 in Dinslaken und am 25. Oktober 2018 in Hünxe eines beziehungsweise zwei Schafe getötet hat.