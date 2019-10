Mit Feuerwerk am Samstagabend : Voerde feiert Nottekirmes – Feuerwerk am Samstagabend

Foto: Heike Hütten/Hütten, Heike (heih) Höhepunkt der Kirmes wird das Feuerwerk am Samstagabend (Symbolbild).

Voerde Voerde feiert Nottekirmes. Ab Donnerstag geht der Trubel auf dem Marktplatz los, Schluss ist am Sonntag. Der Markt, ein Teil der Bahnhofstraße und die Straße Im Osterfeld werden in eine bunte Kirmeswelt verwandelt.

Eigentlich ist alles gut geplant und vorbereitet: „Wir hoffen nur, dass das Wetter ein bisschen besser wird“, sagt Erich Ginz von der Voerder Vereinsgemeinschaft, die das Volksfest betreut.

Zu erwarten sind gefragte Anlaufstellen wie Musik-Express und der Auto-Scooter. Kinderkarussells wie der Kindertraum, eine Kinder-Carrera-Bahn und die Kinderrallye richten sich besonders an die jüngeren Besucher.

Wegen des Feiertages am 3. Oktober ist die offizielle Kirmeseröffnung mit Fassanstich erst am Freitag, 4. Oktober. Die Vereine der Voerder Vereinsgemeinschaft treffen sich Freitag mit ihren Mitgliedern um 17.15 Uhr vor dem Gasthof Hinnemann. „Mit dem vorbereiteten Erntekranz und musikalischer Begleitung des Tambourcorps Voerde geht es anschließend zum Marktplatz“, beschreiben die Organisatoren. „Ab 18 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr Voerde den bunt geschmückten Erntekranz an den vorbereiteten Fahnenmast hieven.“

Die Voerder Vereinsgemeinschaft und der Bürgermeister laden zum Fassanstich ein, es gibt Freigetränke, und außerdem dürfen Kinder für 15 Minuten die Fahrgeschäfte kostenlos nutzen.

Höhepunkt der Kirmes soll das Feuerwerk am Samstagabend sein. Pünktlich um 21 Uhr wird die erste Rakete gezündet. „Die Wege durch den Helmut-Pakulat-Park müssen aus Sicherheitsgründen für eine halbe Stunde gesperrt werden“, kündigt die Vereinsgemeinschaft an. „Die Freiwillige Feuerwehr Voerde unterstützt den sicheren Ablauf dieser Attraktion.“

Am Tag der Deutschen Einheit und am Sonntag öffnet die Nottekirmes um 12 Uhr, Freitag und Samstag um 14 Uhr. Schluss ist an allen Tagen um 22 Uhr.

Gästen, die mit dem Auto anreisen, empfiehlt die Voerder Vereinsgemeinschaft, die Parkplätze an der Friedrichsfelder Straße hinter dem Rathaus, am Alnwicker Ring und am Tillmannsweg zu nutzen. Daneben empfehlen sie, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

