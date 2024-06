Notlandung in Gartrop-Bühl „Wir haben in den Sitzen gehangen wie die Fledermäuse“

Hünxe · Glimpflich verlaufen ist eine Notlandung auf einem Maisfeld in Gartrop-Bühl am Montagabend: Das Ultraleichtflugzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Pilot selbst war am Dienstagmorgen am Unfallort, um den Schaden zu begutachten.

28.06.2024 , 13:15 Uhr

Link zur Paywall Ultraleichtflugzeug muss auf Feld in Hünxe notlanden 23 Bilder Foto: Freiwillige Feuerwehr Hünxe