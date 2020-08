Kommentar : Prinzip Hoffnung macht Schule

Sina Zehrfeld Foto: Andreas Endermann

Meinung Zu diesem Schuljahresbeginn regiert das Prinzip Hoffnung. Das Land macht allerhand Vorschriften, die in der Praxis noch gänzlich ohne Erfahrungswerte sind, und wartet gespannt ab, ob’s klappt und was dann so passiert.

Wollte man an den Schulbetrieb die gleichen Maßstäbe legen wie an Wirtschaftsunternehmen: Hielte man den Schutz der Mitarbeiter unter solchen Umständen ernsthaft für gewährleistet? Wären diese Arbeitsbedingungen eigentlich zumutbar? In Schulen kommen hunderte Menschen auf relativ engem Raum zusammen. Wenn da das Virus dazwischengerät, wird es sich unweigerlich verbreiten.

Zudem kommen die Vorgaben des Landes jetzt, zum Ende der Ferien, viel zu spät. Was nicht ohnehin schon vorbereitet war, lässt sich jetzt gar nicht mehr realisieren. Auch das hat man einfach in Kauf genommen.

Sina Zehrfeld