Bilanz für 2022 Nispa sieht sich als Fels in der Brandung

Auch Sparkassenfilialen wurden am Dienstag im Zuge der Warnstreiks im Öffentlichen Dienst bestreikt. Davon unbeeindruckt stellte der Vorstand der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe (Nispa) am Dienstag in Dinslaken die Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vor – und mit dieser zeigte man sich durchaus zufrieden.