Kirchengemeinde St. Peter und Paul : Nikolaus fährt mit der Ponykutsche durch Voerde

Voerde Der heilige Mann reist mit der Kutsche an, um die Kinder zu besuchen. An einigen Stationen wird ein Halt eingelegt, dann geht es nach einer kurzen Pause weiter.

In diesem Jahr ist die Corona-Situation erneut angespannt. Daher haben die Organisatoren der diesjährigen Nikolaus-Aktion der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul spontan entschieden, dass der heilige Mann auch in diesem Jahr mit der Kutsche anreist, um die Kinder in Voerde zu besuchen und zu beschenken. Natürlich wurde von den Organisatoren überlegt, was zu tun ist, um niemanden zu gefährden.

Daher wurde folgender Ablauf geplant, wie Markus Gehling, Pastoralreferent der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, mitteilt: Kutscher Bernd holt den Nikolaus am Sonntag, 5. Dezember, morgens ab, um den heiligen Mann ab 11.15 Uhr mit den Ponys durch Voerde zu fahren. Er startet an der Schwanenstraße und biegt dann in die Alexanderstraße ein, von dort geht es über die Rönskenstraße, Friedhofstraße und Bachstraße in den Akazienweg, gegen 12 Uhr macht er auf dem Kirchplatz an der Pauluskirche eine kurze Pause. Weiter geht es später durch den verkehrsberuhigten Bereich der Bahnhofstraße bis zum Rathausplatz. Auch hier wird es einen Halt geben, bevor die Nikolauskutsche dann auf demselben Weg zurückfährt.