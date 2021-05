Anmeldung ist jetzt möglich : Terminportal für Corona-Impfungen ist freigeschaltet

Voerde/Duisburg/Niederrhein Das Portal „Impf dich jetzt“ soll freie oder überschüssige Impfdosen unter die Leute bringen und Praxen von organisatorischem Aufwand entlasten. Jetzt ist es so weit: Jeder kann sich anmelden.

Das Portal www.impf-dich-jetzt.de, das Menschen in der Region schneller zu Corona-Impterminen verhelfen soll, ist seit Sonntagabend freigeschaltet. Interessierte können sich jetzt unter www.impf-dich-jetzt.de anmelden und ihre Daten hinterlassen. Kostenpflichtiger Inhalt Dann können sie informiert werden, wenn teilnehmende Praxen in ihrer Umgebung geplant oder unerwartet freie Impfdosen zu vergeben haben.

Die Initiatoren, zwei Gemeinschaftspraxen aus Voerde und Walsum, hatten den Start noch vor dem geplanten Auslaufen der Impf-Priorisierungen am 7. Juni angekündigt. Einer der Mitbegründer, der Voerder Zahnarzt Arasch Bareksei, hofft, dass die Vermittlung im Laufe des Juni Fahrt aufnehmen kann - was vor allem damit steht oder fällt, dass Arztpraxen mitmachen. „Die Impfstoffversorgung soll laut Gesundheitsministerium deutlich besser werden, besonders ab Mitte, Ende Juni“, sagt Bareksei. „Darauf hoffen wir.“

In seiner eigenen Zahnarztpraxis in Voerde wird übrigens nicht geimpft. Bareksei betont dies, weil es nach der Ankündigung des Portals viele Anrufe auch in der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis gab.