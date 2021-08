Linien in Dinslaken und Voerde : Niag passt zum Schulstart Busfahrplan an

Auch in Dinslaken sollen die Fahrtmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler verbessert werden. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Voerde Gleich auf mehreren Buslinien der Niag werden jetzt die Anschlüsse verbessert. Hierzu werden zum 18. August einzelne Abfahrtszeiten von 13 Linien angepasst. Das kommt Schülerinnen und Schüler zugute, deren Schulen die Unterrichtszeiten verändert haben.

Um die Fahrtmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler am Schulstandort Dinslaken zu verbessern, wird der Bus-Fahrplan der Niag an Schultagen in Dinslaken und Voerde angepasst. Ab Mittwoch, 18. August, gilt folgendes:

Auf der Linie 19 erfolgt die Abfahrt an der Haltestelle Südstraße an Schultagen morgens künftig zehn Minuten früher, also schon um 7.21 Uhr. Der Bahnhof wird so um 7.38 Uhr erreicht, von dort führt die Fahrt weiter bis zur Haltestelle Sportzentrum (Ankunft 7.43 Uhr). Die Fahrtmöglichkeit in Richtung Lohberg besteht um 7.50 Uhr ab Bahnhof weiterhin zur gewohnten Zeit.

Die Fahrt der Linie 25 an Schultagen um 6.52 Uhr ab Friedrichsfeld Bülowstraße zum Bahnhof Dinslaken wird ebenfalls um zehn Minuten auf dann 6.42 Uhr vorverlegt. Zusätzlich wird die Fahrt um 12.50 Uhr Voerde Rathausplatz nach Dinslaken-Hiesfeld, Liebigstraße auf 12.57 Uhr verschoben.

Für die Linie 26 wird die Fahrt um 7.09 Uhr an Schultagen von der Haltestelle Am Landwehrgraben zur Haltestelle Kaufmännische Schulen im Abschnitt Am Landwehrgraben nach Dinslaken Bahnhof um drei Minuten auf 7.06 Uhr vorverlegt. So werden Anschlüsse am Bahnhof sicherer erreicht.

Die Linie 918 um 15.23 Uhr von Voerde Rathausplatz nach Holten Bahnhof wird an Schultagen zusätzlich über das Schulzentrum Hiesfeld geführt, das um 16.01 Uhr erreicht wird.

(RP)